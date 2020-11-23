Arazi kavgasında 70 yaşındaki ağabeyini öldürdü

Trabzon’un Düzköy ilçesine bağlı Çalköy Camii Mahallesinde dün akşam saatlerinde Ahmet ve ağabeyi Ali K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Ahmet K. ruhsatsız tabancasıyla ağabeyi Ali K.’ye birkaç el ateş etti.

Ali K. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyup, olay yerine gelenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, Ali K.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri Ahmet K.’yi gözaltına aldı. Ali K.’nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)