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Arazi kavgasında kan aktı!

Ordu’nun Perşembe ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada amca, yeğenini vurarak öldürdü.

22:23 -
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Arazi kavgasında kan aktı!

Olay, Perşembe ilçesi Çamarası mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut B. (55) ile yeğeni Murat B. (33) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu amca Mahmut B., yeğenini tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinde hayatını kaybeden Murat B., otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından mahalle muhtarı Kamil Şanlı’yı arayan amca Mahmut B., cinayet işlediğini söyleyerek, jandarma ekiplerine haber verilmesini istedi. Mahmut B. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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