‘Arazi’ yüzünden dövdüğü ağabeyi öldü

Olay, 24 Kasım’da Bafra ilçesinde meydana geldi. Aralarında arazi meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan Demirbaş kardeşler, tartışmaya başladı. İddiaya göre Yaşar Demirbaş, ağabeyi 58 yaşındaki Vedat Demirbaş’ı dövdü. Ağır yaralanan Demirbaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Burada bir aydır tedavi gören Demirbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece yaşamını yitirdi.

MAHKEME ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKMIŞTI

Olayın ardından gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan Yaşar Demirbaş da ağabeyinin ölümünden sonra Bafra Jandarma Komutanlığı ekiplerince yeniden gözaltına alındı. (DHA)