Ardahan, Artvin bayram namazı saat kaçta? Artvin, Ardahan namaz saatleri…

Ramazan Bayramı’nın sabahında, Müslümanlar cemaatle birlikte namaz kılar. Hem geleneği hem de ibadeti yerine getirmek isteyen vatandaşlar Ardahan ve Artvin’de bayram namazı saat kaçta merak ediyor. İşte tüm illerde bayram namazı saatleri…

ARDAHAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Ardahan’da bayram namazı saat 05:18’de kılınacak.

ARTVİN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Artvin’de bayram namazı saat 05:21’te kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslümanlar, mübarek Ramazan Ayı’nın bitesi sonrası 3 günlük bayram kutlaması yapıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü olacak ve 26 Mayıs Salı günü Ramazan Bayramı’nın son günü olacak

KURBAN BAYRAMI 2020

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ