Ardahan, Artvin bayram namazı saat kaçta? Artvin, Ardahan namaz saatleri…

Ramazan Bayramı’nın sabahında, Müslümanlar cemaatle birlikte namaz kılar. Hem geleneği hem de ibadeti yerine getirmek isteyen vatandaşlar Ardahan ve Artvin’de bayram namazı saat kaçta merak ediyor. İşte tüm illerde bayram namazı saatleri…
ARDAHAN BAYRAM NAMAZI SAATİ
Ardahan’da bayram namazı saat 05:18’de kılınacak.
ARTVİN BAYRAM NAMAZI SAATİ
Artvin’de bayram namazı saat 05:21’te kılınacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Müslümanlar, mübarek Ramazan Ayı’nın bitesi sonrası 3 günlük bayram kutlaması yapıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü olacak ve 26 Mayıs Salı günü Ramazan Bayramı’nın son günü olacak
KURBAN BAYRAMI 2020
KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ