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Ardahan İl Sağlık Müdürü corona virüsüne yakalandı

Ardahan İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir'in corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı. Özdemir, kendisini 14 gün boyunca izolasyona aldı.

Güncellenme: 22:00, 30/11/2020
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Ardahan İl Sağlık Müdürü corona virüsüne yakalandı

Ardahan İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, yaptığı açıklamada yeni tip corona virüsü salgınını önlemek amacıyla kentte sağlıkçılar olarak yoğun bir mesai içinde olduklarını söyledi.

Vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarının önemli olduğunu kaydeden Özdemir, şunları belirtti:

* Her yerde en güzel korunma yöntemi olarak maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyendir.

* Koronavirüs testimin pozitif olduğunu öğrendim. Herhangi bir olumsuz durum şu an için yok.

* Vatandaşlarımızdan isteğimiz maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeleri.

Özdemir'in bu süreç içerisinde temasta bulunduğu kişilere de test yapılacağı öğrenildi. İHA

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