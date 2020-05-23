Arefe günü hangi dualar okunur? Arife günü okunacak dualar…

Arefe günü bayramı müjdeleyen gün olarak biliniyor ve bazı vatandaşlar bu özel günü dualarla geçiriyor. Peki arefe günü okunması makbul olan dualar neler?

AREFE GÜNÜ HANGİ DUALAR OKUNUR?

İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle igili rivayetler de vardır:

“Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur.” (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

“Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir.” buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; “İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.” (Ebu-ş şeyh)