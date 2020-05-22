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Arefe günü marketler ve bakkallar açık mı? Yarın marketler ve bakkallar açık olacak mı?

Türkiye, yaklaşan Ramazan Bayramı’na corona virüsü önlemleriyle hazırlanıyor. 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerinde tüm yurtta sokağa çıkma yasağı olacak. Vatandaşlar, arefe günü ile başlayacak sokağa çıkma yasağında, market ve bakkalların açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, marketler ve bakkallar yarın (arefe günü) açık olacak mı? İşte marketler ve bakkalların sokağa çıkmaya yasağı boyunca çalışma saatleri…

21:22 -
Haberler Gündem
Arefe günü marketler ve bakkallar açık mı? Yarın marketler ve bakkallar açık olacak mı?

Türkiye'de her ne kadar iyileşen corona virüsü verileri sonrası bazı normalleşme adımları atılıyor olsa da arefe günü ve bayram boyunca tüm yurtta sokağa çıkma yasağı olacağı ilan edildi. Kabine toplantısı sonrası, 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihleri arasında dört gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı boyunca hangi işletmelerin açık olacağı bilgisi haberimizde…

YARIN (AREFE GÜNÜ) MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK MI?

Bayramı evde geçirecek vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında 23-24-25-26 Mayıs günlerinde hangi dükkanların hizmet vereceği geliyor.

21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00’kadar açık olacak olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre bayram arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Foto: DepoPhotos

24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.

Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.

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