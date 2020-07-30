Arefe günü otobüsler ücretsiz mi? Bayramda otobüsler, Metrobüs ve Marmaray ücretsiz mi?

İslam alemi ve yurdumuzda yarın itibariyle Kurban bayramı kutlanmaya başlanacak. Bayramda sevdiklerini ziyaret edecek olanlar yoğunlukla metro, metrobüs, tramvay ve otobüs gibi araçları kullanacak. Geçtiğimiz günlerde bayram boyunca toplu ulaşım seferlerinin ücretsiz olacağı bilgisi paylaşıldı.

OTOBÜS, METROBÜS VE TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’da İETT otobüslerinin, tramvay seferlerinin, metro seferlerinin ve şehir hatları vapurlarının bayramın birinci günü olan 31 Temmuz Cuma 00:01’den bayramın son günü olan 3 Ağustos Pazartesi 23:59’a kadar ücretsiz olacağı açıklandı.

Arefe günü ise ulaşım diğer günlerde olduğu gibi ücretli şekilde devam edecek.

Ayrıca 31 Temmuz’dan başlayarak, 3 Ağustos Pazartesi gecesine kadar “Marmaray” ve “Başkentray” da ücretsiz olarak hizmet verecek.

İETT’DEN İBB TESİSLERİNE EK SEFER

İBB’nin geleneksel hale gelen bayram ücretsiz uygulaması, 31 Temmuz Cuma- 3 Ağustos Pazartesi arasında 4 gün boyunca İBB’ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.Öte yandan İETT, pandemi sonrasının ilk bayramında yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler aldı.

Buna göre 30 Temmuz Perşembe arife gününde İETT araçları normal iş günü planına göre çalışacak.

31 Temmuz Cuma günü ise Pazar günü planına göre çalışılacak. Bayramın 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günleri yani Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise Cumartesi çalışma planına göre seferler yapılacak.

Bayramın 2,3,4’üncü günlerinde ilk seferler sabah saat 07:00’de başlayacak. Metrobüs hattındaki seferler de bayramın ilk günü Pazar, sonraki günler Cumartesi planına göre yapılacak. Ayrıca İBB tarafından belirlenen kurban kesim alanlarına ve mezarlıklara ek seferler düzenlenecek.