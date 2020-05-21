Arefe günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Arefe günü hangi gün?

Türkiye'de vatandaşlar corona virüsü gölgesinde Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor. Ramazan Ayı boyunca oruçlarını tutan vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nı da en güzel şekilde geçirmek istiyor. İşte arefe günü ve Ramazan Bayramı boyunca ülkemizde uygulanacak tedbirler…

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu sene Ramazan Bayramı, 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Ramazan Bayramı arefe günü ise 23 Mayıs Cumartesi olacak. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı ise 26 Mayıs Salı günü itibariyle son bulacak.

AREFE GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Vatandaşların merak ettiği konulardan biri de arefe günü sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı. Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı sonrası 23-24-25 e 26 Mayıs tarihlerinde, tüm Türkiye’de sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. Tüm Türkiye’de 22 Mayıs Cuma gecesi saat 00.00 ile başlayacak sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla sebebiyle arefe gününde sokağa çıkmak özel izne tabii olacak.

AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı, 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerinde tüm yurt genelinde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelgesini yayınladı. Buna göre, 21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00'kadar açık olacak olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre bayram arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.