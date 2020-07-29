Arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

Bu bayramda Corona virüsü sebebiyle herhangi bir kısıtlamanın olmayacağı açıklanmıştı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Vatandaşlar, Kurban Bayramı için yaptığı hazırlıkların sonuna geldi.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı Arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk gelmektedir. Arefe günü normalde yarım gün mesai oluyor. Yani yarım gün tatil oluyor. Resmi kurumlar ve bankalar öğle saatine kadar hizmet veriyorlar.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ HANGİ GÜNLER?

2020 Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.