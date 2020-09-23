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Arı sokan traktör sürücüsü kazada öldü; olay anı kamerada

Samsun'da arının ısırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpan traktör sürücüsü Adem Özdemir hayatını kaybetti. Kaza anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

16:59 -
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Olay, dün saat 16.00’da Çarşamba ilçesi Çayvar Mahallesi‘nde meydana geldi.

Traktör sürücüsü Adem Özdemir‘i, seyir halinde bulunduğu sırada arı soktu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Özdemir, yol kenarında bulunan bir ağaca çarptı.

Ağır yaralanan traktör sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi‘ne kaldırıldı.

Adem Özdemir ambulans beklendiği sırada çevredeki vatandaşlara, arı soktuğu için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Özdemir, hastanede yapılan  müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise, çevrede bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarşamba kaza Sağlık Samsun
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