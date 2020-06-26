Arınç’a canlı yayında soruldu: İmamoğlu İstanbul’u nasıl kazandı?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, AKP kurucusu ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Haber Global’da ‘Jülide Ateş’le 40’ programına konuk oldu.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bülent Arınç, ”Ekrem İmamoğlu İstanbul’u nasıl kazandı?” sorusuna da yanıt verdi.

İşte Arınç’ın açıklamaları:

* Seçim çalışmalarına geç kaldık. Ve kapsayıcı bir seçim çalışmasına son güne kadar ulaşamadık. Bu ayrı bir şey. Yani Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanması, kendi seçim stratejisinin ve Kılıçdaroğlu’nun tutumuna ve davranışına bağlı.

* Bu seçim stratejisi Türkiye’nin her yerinde netice verebilir. Yani herkse yumuşak gelen, herkesi kucaklayan, herkesle birlikte belediyeyi yöneteceğini söyleyen, herkese dokunan bir kampanya AKP de yapsa kazanır, HDP de yapsa kazanır.

”PKK DEĞİL HDP SEÇMENİNİN DESTEĞİYLE KAZANDI”

* Terör örgütü PKK desteği değil, HDP seçmeninin desteğiyle seçimi kazandı.

* Burada bir hata yapılmış olabilir. HDP seçmeni ile PKK'yı aynı kefeye koymak büyük bir yanlıştır. Bu, Türkiye’deki Kürt meselesini çözecek bir iş değildir.

* İstanbul’daki Kürt seçmen veya HDP seçmeni tercihini onlardan yana kullandı. Bu çok açık bir şey. Ve bununla seçimi kazandı.

* Bu PKK desteğinde seçim kazanmak değil bana göre. HDP desteğinde bir seçim kazanmaktır. açıklamasında bulundu.