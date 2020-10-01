Arkadaşını bıçakladı, hastaneye bırakıp kaçtı

Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi’nde yaşayan Gökhan Boyuneğmez (23) ile arkadaşı Servet Demir arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Servet Demir kavga sırasında Boyuneğmez’i göğüsünden bıçakla yaraladı.

HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Yarası ağır olan Boyuneğmez kendisini yaralaya Servet Demir tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Demir, arkadaşını hastaneye bıraktıktan sonra kaçtı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gökhan Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Gökhan kurtarılamadı. Polis olaydan kısa bir süre sonra katil zanlısı Servet Demir’i yakalayarak gözaltına aldı.