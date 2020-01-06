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Arkadaşının cenazesinden dönerken öldü

Adana'da vefat eden arkadaşının cenaze törenine katılan İbrahim Eyi, eve dönüş yolunda otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

11:09 -
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Arkadaşının cenazesinden dönerken öldü

Kaza, dün Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Bir arkadaşının cenaze törenine katılan İbrahim Eyi, evine dönerken yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Ezgi K. (28) yönetimindeki 34 BTN 428 plakalı otomobil, İbrahim Eyi’ye çarptı.

FOTO: DHA

Çarpmanın etkisiyle savrulan Eyi, olay yerinde hayatını kaybetti.  Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Eyi’nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürülürken Ezgi K. ise gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. (DHA)

Son güncelleme: 11:15 06.01.2020
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