Arkadaşlar arasında tartışma kanlı bitti: 2 yaralı

Eskişehir Güllük Mahallesi Mızrak Sokak'taki bir evde toplanan ve arkadaş oldukları öğrenilen Ataberk K. Samet Y. ve Ali A. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Ali A., üzerinde taşıdığı tabancayla ateş ederek Ataberk K. ve Samet Y.'yi yaraladı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan 2 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisi Ali A.'yı suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. (İHA)