Arkadaşların tartışması kanlı bitti

Güngören’e bağlı Soğanlı Caddesi’nde 2 Şubat Günü Özbekistan uyruklu Yunusov Mukhammadkadir (21) ile arkadaşı İkhtiyar Muzaffarov (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Yunusov yanında taşıdığı bıçakla arkadaşı İkhtiyar’a saldırdı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu İkhtiyar kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

10 YERİNDEN BIÇAKLADI

Ağır yaralanan İkhtiyar Muzaffarov Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve 10 yerinden bıçaklandığı belirlenen İkhtiyar Muzaffarov tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Yunusov Mukhammadkadir ise kısa sürede gözaltına alındı.

AİLEMİ RAHATSIZ EDİYORDU İDDİASI

Emniyette sorguya alınan şüpheli ifadesinde, “Biz bir süredir arkadaştık. Ancak İkhtiyar Muzaffarov ailemi rahatsız ediyordu. Ben de olayı gerçekleştirdim” dedi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Özbekistan uyruklu şüpheli tutuklandı.