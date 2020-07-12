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Arkadaşlarından helallik isteyen asker ölü bulundu!

Bursa'da Uzman Onbaşı Musa Ş., sosyal medya hesabına "Hakkınızı helal edin" yazdı. Arkadaşları 22 yaşındaki genci evinde ölü buldu.

Sozcu.com.tr
11:02 -
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Arkadaşlarından helallik isteyen asker ölü bulundu!

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli 22 yaşındaki Uzman Onbaşı Musa Ş., sosyal medya hesabından “Hakkınızı helal edin” şeklinde bir paylaşım yaptı.

(FOTO: İHA)

BULDUKLARINDA KANLAR İÇİNDEYDİ

Paylaşımı gördükten sonra Musa Ş.’ye ulaşamayan arkadaşları, kontrol etmek için evine gitti. Uzman onbaşıyı kanlar içerisinde bulan arkadaşları 155 ve 112’yi aradı. Gelen ekipler genç askerin hayatını kaybettiğini belirledi. Uzman onbaşının cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. (İHA)

asker Bursa intihar Osmangazi sosyal medya
Son güncelleme: 11:03 12.07.2020
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