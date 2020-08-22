Arkadaşlarıyla kampa gitti cansız bedeni bulundu

Beykoz Riva’da dün gece arkadaşları ile kampa giden Cengiz Demir (28) isimli gencin sabah saatlerinde denizden cansız bedeni çıkartıldı. Şahsın arkadaşları sabah uyandıklarında arkadaşlarını yanlarında göremeyince aramaya başladı.

Demir’in denizde hareketsiz bir şekilde yattığını gören arkadaşları polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Denizde kayalıkların arasında kalan olan Demir’in cansız bedenini itfaiye ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı.