Arkeolog Merve Kaçmış’ın intiharında sır perdesi aralanıyor! Zeugma Müzesi’nde 10 eser kayıp

Gaziantep’te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi’nde görevli arkeolog Merve Kaçmış, Ocak 2020’de izne ayrılarak memleketi Diyarbakır’daki ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış’ın yanına gitti.

KAYIP ESERLER İÇİN MOBİNG İDDİASI

Kaçmış, geride bir mektup bırakarak 13 Ocak 2020 günü 8. katta bulunan evin penceresinden atlayarak intihar etti. Olayın ardından Kaçmış’ın ağabeyi ve diğer yakınları, Merve Kaçmış’ın çalıştığı müzede kayıp tarihi eserleri zimmetine alması konusunda mobbing’e maruz kaldığını ve psikolojisinin bozulması sonucu intihar ettiğini iddia etti.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olaydan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış, müze müdürü ile iki görevli açığa alınıp, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakanlığın tamamladığı ilk incelemelerin ardından bir rapor hazırlanırken, raporda, bir dönem müzede görevli olan ve daha sonra tayini çıkan başka bir arkeoloğa zimmetli envantersiz ve kayıp eserlerin Kaçmış'ın üzerine zimmetlenmek istendiği ortaya çıktı.

MÜZEDE 10 ESER KAYIP

Arkeolog Merve Kaçmış’ın intiharının ardından yapılan çalışmalar sonucu, müzede bulunan 8 bin 729 eserden 8 bin 719’unun bulunduğu, 10 eserin ise kayıp olduğu iddia edildi.

Envanterde bulunan eserlerin Merve Kaçmış’a zimmetlenmek istendiği, genç arkeoloğun bunu kabul etmemesi üzerine ise mobbinge maruz kaldığı ve sonrasında da dayanamayıp intihar ettiği iddia edildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütülen soruşturmaların ve incelemelerin derinleşmesi ve seyrinin değişmesi bekleniyor.

Olayın merkez noktasında bulunan Gaziantep Zeugma Müzesi yetkilileri ise konunun bakanlık yetkisinde olduğunu belirterek açıklama yapmaktan kaçınıp, sessizliğini korudu. (İHA)