Arkeolojik kazı projeleri kapsamında 248 sözleşmeli personel alınacak

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan sözleşmeli personel ilanına göre, 162 Arkeolog, 39 Müze Araştırmacısı ve 47 Restoratör olmak üzere toplam 248 sözleşmeli personel alınacaktır. İşte başvuru şartları…

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının A bendinde sayılan genel şartları taşımak.

b) Arkeolog ve Müze Araştırmacısı unvanlı pozisyona başvuracak adaylar için, Lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınava girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

c) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak.

ç) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

TÜRK TARİH KURUMUNDA GÖREV YAPACAK ARKEOLOG VE MÜZE ARAŞTIRMACISI UNVANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI İÇİN;

a) Arkeolog Unvanlı Pozisyon için; Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

b) Müze Araştırmacısı Unvanlı Pozisyon için; Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; Sanat Tarihi bölümü veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümünden mezun olmak.

c) Öğrencilik yılları ve 2020 yılı dâhil ilanda belirtilen kazı çalışmalarının içinde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın herhangi bir kazı çalışmasında en az bir sezon görev almış olmak. (Sezon ifadesi herhangi bir kazı çalışması için 30 günü ifade eder.)

(Herhangi bir kazı çalışmasında en az 30 gün görev almamış adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.) (Adaylar tarafından kazı tecrübesine ilişkin başvuru formuna girilen bilgilerin teyidi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.)

KAZILARDA GÖREV YAPACAK ARKEOLOG, MÜZE ARAŞTIRMACISI VE RESTORATÖR UNVANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI İÇİN;

Arkeolog:

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

c) Öğrencilik yılları ve 2020 yılı dahil en az bir sezonu başvuracağı pozisyona ilişkin ilanda belirtilen kazı projesi alanında olmak üzere aynı kazının farklı yıllarında veya farklı kazılarda en az üç sezon görev almış olmak. (Sezon ifadesi, adayın başvuru yapacağı kazı alanı için en az 30 günü ifade eder. Aynı kazının farklı yıllarında veya başvurulan kazı alanı dışında farklı kazılarda yapılan çalışmalarda 30 gün görev almış olmak şartı aranmaz.) Başvuru yapılacak kazı alanında en az bir sezon görev almamış adaylar ile toplamda en az üç sezon kazı çalışmasına katılmamış olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Adaylar tarafından kazı tecrübesine ilişkin başvuru formuna girilen bilgilerin teyidi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.)

Müze Araştırmacısı:

a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; Sanat Tarihi bölümü veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümünden mezun olmak.

b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

c) Öğrencilik yılları ve 2020 yılı dahil en az bir sezonu başvuracağı pozisyona ilişkin ilanda belirtilen kazı projesi alanında olmak üzere aynı kazının farklı yıllarında veya farklı kazılarda en az üç sezon görev almış olmak. (Sezon ifadesi, adayın başvuru yapacağı kazı alanı için en az 30 günü ifade eder. Aynı kazının farklı yıllarında veya başvurulan kazı alanı dışında farklı kazılarda yapılan çalışmalarda 30 gün görev almış olmak şartı aranmaz.) Başvuru yapılacak kazı alanında en az bir sezon görev almamış adaylar ile toplamda en az üç sezon kazı çalışmasına katılmamış olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Adaylar tarafından kazı tecrübesine ilişkin başvuru formuna girilen bilgilerin teyidi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.)

Restoratör:

a) Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon, konservasyon ve mimari restorasyon konularında, üniversitelerin ilgili ön lisans ve lisans programlarından mezun olmak veya Mimarlık, Mühendislik, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Dil ve Tarih-Coğrafya fakültelerinin taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon, konservasyon ve mimari restorasyon konularında lisansüstü programlarından veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

b) Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon konuları ve mimari restorasyon alanında uygulama deneyimi olduğunu gösterir nitelikte hazırlanmış olduğu çalışma. (Dosya şeklinde sunulacak.)

c) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.

ç) Öğrencilik yılları ve 2020 yılı dahil en az bir sezonu başvuracağı pozisyona ilişkin ilanda belirtilen kazı projesi alanında olmak üzere aynı kazının farklı yıllarında veya farklı kazılarda en az üç sezon görev almış olmak. (Sezon ifadesi, adayın başvuru yapacağı kazı alanı için en az 30 günü ifade eder. Aynı kazının farklı yıllarında veya başvurulan kazı alanı dışında farklı kazılarda yapılan çalışmalarda 30 gün görev almış olmak şartı aranmaz.) Başvuru yapılacak kazı alanında en az bir sezon görev almamış adaylar ile toplamda en az üç sezon kazı çalışmasına katılmamış olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Adaylar tarafından kazı tecrübesine ilişkin başvuru formuna girilen bilgilerin teyidi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.)

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

a) Fotoğraflı başvuru formu (eksiksiz doldurulacak)

b) Diploma/ mezuniyet belgesinin fotokopisi (pdf.)

c) C. Kimlik Kartı/ Nüfus cüzdanı fotokopisi,

ç) Arkeolog ve Müze Araştırmacısı pozisyonları için Lisans 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.

d) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-devlet ile alınabilir.)

e) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e devlet ile alınabilir.)

f) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel halinin bulunmadığı hususunda, adayın yazılı beyanı.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Başvurular sadece Kurumumuzun https://basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır. Başvuruda https://basvuru.ayk.gov.tr adresine girilerek başvurmak istedikleri kazı projesi alanı veya merkeze (Türk Tarih Kurumu) ilişkin başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve 3. maddede belirtilen “Başvuruda istenen Belgelerin” eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Başvurular 02-06 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru tarihi 06 Kasım 2020 saat: 18.00'dır. Posta veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilanda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin sadece bir kazı projesi alanı veya Türk Tarih Kurumu için başvuru yapacaklardır.

Adayların başvuru formunda görev yaptıklarını beyan ettikleri kazı projesi alanları ve çalışma sürelerine ilişkin bilgilerinin teyidi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacak olup, teyit neticesinde beyan bilgisi doğrulanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

SINAV VE YERLEŞTİRME

Başvuru formları ile istenen diğer belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz adaylardan; Arkeolog ve Müze Araştırmacısı unvanlı pozisyonlar için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı esas alınmak suretiyle sıralama yapılarak, en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır.

Restoratör unvanlı pozisyonlar için sadece mesleki uygulama sınavı yapılarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.

Restoratör unvanlı pozisyona başvurusu kabul edilen ve sınava katılacak olan adaylar Kurumumuzun @TcYuksekKurum resmi twitter hesabı ve https://www.ayk.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca adaylara bir tebligat yapılmayacaktır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMA

a) Yerleştirme sonuçları, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar Kurumumuzun @TcYuksekKurum resmi twitter hesabı ve www.ayk.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir.

b) İlan edilen pozisyon adedi kadar adayın ataması yapılacaktır. Son adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir

c) Atanmaya hak kazanan ancak; süresi içinde geçerli başvuru yapmayanlar, ataması yapılıp da çeşitli nedenlerle ayrılanlar, ataması yapılıp göreve başlamayan, ataması iptal edilen adayların boşalan pozisyon unvanlarına yedek aday listesindeki sıraya göre 6 ay içerisinde atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar, başvuru sırasında istenen belgeler haricinde, Kurumumuzun resmi internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna, elden teslim edeceklerdir.

DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.