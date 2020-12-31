Arnavutköy Belediyesi, ihaleleri tanıdık isimlere dağıttı

Arnavutköy Belediyesi büro mobilyası almak üzere 11 Aralık 2020 tarihinde ihaleye çıktı. İhaleye 2 teklif sunuldu. 230 bin 714 liralık teklifin sahibi Büro Model Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile 24 Aralık 2020 tarihinde sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre mobilyalar 31 Aralık tarihine kadar belediyeye teslim edilecek.

İhaleyi alan şirketin ortakları Ali Dindarol, Yavuz Dindarol ve Selim Dindarol. Şirketin ortakları, AKP’de iki dönem Beyoğlu ilçe başkanlığı yapan ve şu an Beyoğlu Belediyesi’nde başkan yardımcısı olan Rüstem Dindarol’un akrabaları. Şirket, Beyoğlu Belediyesi'nin 27 Temmuz 2020’de ek hizmet binasına 58 kalem mobilya alımı yapmak için açtığı ihaleyi de kazanmıştı. Belediye başkan yardımcısının aile şirketi ile 811 bin 592 liralık sözleşme imzalanmıştı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ ŞİRKETİ KAZANDI

Arnavutköy Belediyesi, “Hadımköy Mahallesi Meydan ve Zeminaltı Katı Otopark” projesi hazırlatmak üzere de 23 Kasım 2020 tarihinde ihaleye çıktı. 2 firmanın geçerli teklif sunduğu ihaleyi, 250 bin liralık teklifin sahibi ECF Mimarlık Şirketi kazandı. Şirket ile 15 Aralık'ta sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre proje 31 Aralık 2020 tarihine kadar hazırlanacak.

İhaleyi kazanan şirketin onursal başkanı ve kurucu ortağı Eşref Albayrak. Albayrak, Fazilet Partisi'nden 1999-2004 yılları arasında Fatih Belediye Başkanlığı yapmıştı. Öncesinde de İBB Meclis üyesi idi. Şirketin projeleri arasında AKP'li Bağcılar Belediyesi Başkanlık ve Hizmet Binası, Güngören Belediyesi Başkanlık Hizmet Binası, Arnavutköy Belediyesi Anadolu Pazar Yeri ve öğretmenevi de bulunuyor.

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