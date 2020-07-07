Arnavutköy’de merak ‘sosyal mesafe’yi yok etti

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir inşaat alanında oyun oynayan çocukların, bir kız çocuğuna ait ceset gördüklerini söylemeleri üzerine vatandaşlar dün akşam saatlerinde polise haber verdi. Vatandaşlar inşaatın çevresinde toplanırken ekipler güvenlik şeridi çekerek arama yaptı.

Yapılan aramada herhangi bir cesede rastlanılmadı.

MESAFE YOK OLDU

Öte yandan meraklı kalabalık sokağa inince sosyal mesafe kalmadı. Polisin inşaat içinde arama yaptığı sırada dışarıda toplanan maskesiz çok sayıda kişi çalışmaları film gibi izledi. (DHA)