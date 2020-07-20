Arnavutköy’de vince bağlı iş makinesiyle tehlikeli yıkım kamerada

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki 5 katlı bir binada gerçekleştirilen tehlikeli yıkım vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde; kepçe, vince asılı halde bekletilirken, operatörü elinde balyozla çatıda beton ve kiremitleri kırarken görülüyor.

Hiçbir önlem almadan operatörün balyozla beton ve kiremidi kırarak yaptığı yere kepçe indiriliyor.

Operatör, bir süre yıkım çalışması yaptıktan sonra kepçeyi çatıda bırakıyor.

Operatör, vinçteki halata asılıp çatıdan aşağı indiriliyor.

Görüntülerde yıkım sırasında herhangi bir önlemin alınmadığı da görülüyor. (DHA)