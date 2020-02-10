Art arda gelen yemek zamlarına öğrencilerden tepki!

Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencileri, 1 yıl içerisinde ikinci kez yapılan yemekhane zammını protesto etmek için merkez kampüs içerisindeki rektörlük binası önünde toplandı.

Öğrenciler, dönem başında yemekhane ücretinin 2 TL’den 2.75 TL’ye, şimdi ise 3.75 TL’ye çıkarılmasına tepki göstererek, “Yemekhane zammına hayır. 01.02.2020 tarihinden itibaren yemekhane ücretine yapılan güncellemeyi Sakarya Üniversitesi öğrencileri kabul etmiyoruz” yazılı ilan tahtasına yapıştırdı. DHA