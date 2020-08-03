Artan corona vakaları sonrası flaş yasak kararı!

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, son günlerde artan corona virüsü vakaları nedeniyle taziyelerin yasakladığını duyurdu.

Kurul tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi;

*İlimizde son zamanlarda vaka artışlarına neden olduğu tespit edilen taziyeler ile ilgili olarak, ilimizde son dönemlerde arttan vaka sayılarını kontrol edebilmek amacıyla gerek taziye evleri, köy odaları ve benzeri ortak alanlarda gerekse evlerde taziyelerin yapılmamasına karar verildi.

*Cami görevlilerince cenaze sahiplerine duyuru yapılıp bilgi verilmesine ve kurallara uyulmayan taziyelerin kolluk kuvvetlerine bildirilmesine, konu ile ilgili kolluk kuvvetlerince her türlü tedbirin alınmasına karar verildi.

Öte yandan karara uymayanlar hakkında ise işlem yapılacağı belirtildi. İHA

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