Artan vakalar sonrası dikkat çeken açıklama: Toplu istifalar görebiliriz

Normalleşme süreciyle beraber birçok kentte olduğu gibi Adıyaman'da da corona virüsüne yakalananların sayısı yükselmeye devam ediyor.

Vaka sayılarının artmasında dolayı kent genelindeki hastanelerde 11 pandemi servisinin açıldığını söyleyen Adıyaman Tabip Odası Başkanı Erdoğan Altunbaş, kurban bayramı sonrasın vaka sayılarında artış olduğunu kaydetti.

“ADIYAMAN'DA YOĞUN BİR VAKA ARTIŞI VAR”

Adıyaman'daki corona vaka sayılarıyla ilgili sağlıklı bir bilgi verilmediğini ileri sürerek sözlerine başlayan Adıyaman Tabip Odası Başkanı Erdoğan Altunbaş, şu ifadeleri kullandı;

*Resmi sayıları öğrenmek adına daha öncede Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne başvurduk ama ben İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda olmama rağmen bile ilimizdeki vaka sayılarıyla ilgili net rakamları alamıyorum.

*Yalnız daha önce ilin yöneticileriyle görüştüğümde özellikle bayram sonrasındaki vaka sayısı 1 Haziran'daki vaka sayısının 4 katına tekabül ettiğine dair bilgi verildi.

*Resmi makamların bayram öncesinde açıkladığı rakamlar 500 olduğu ifade ediliyordu. Yalnız şu anda bizim takip ettiğimiz hastalardaki orana baktığımızda ve kent genelindeki hastanelerde 11 servisin corona virüsüne yakalanan hastalara ayrılmış durumda.

*Onlardan 2 kat fazlasının evlerinde hekimler tarafından takip edildiğini hesaba katarsak kentte yoğun bir vaka artışının olduğunu söyleyebiliriz.

GÜNLÜK 100-150 TEST YAPILIYOR

*Sağlık çalışanları hakkında net bir bilgi vermek gerekirse 11 Mart'tan bugüne kadar 62 sağlık çalışanın covid-19 testinin pozitif çıktı ancak sonrasında sorunsuz bir şekilde sağlıklarına kavuştular.

*Şuanda 100'e yakın hastanın hastanelerde tedavi altında olduğu 13’ün yoğun bakımda 12’sinin ise entübe olduğuna dair açıklama yapıldı. Günlük test sayımız 100-150 civarında bunlarında en az yarısının pozitif çıktığı söyleniyor.

*Son dönemlerde gözlemlediğimiz vakalara baktığımızda corona testi pozitif çıkan kişiler genellikle genç yaş grubu” diye konuştu.

“TOPLU İSTİFALARI GÖREBİLİRİZ”

Vaka artışlarının yoğunlaştığı bu süreçte daha sıkı ve iradeli kararların alınması gerektiğini belirten Altunbaş, sözlerini şöyle sürdürdü;

*En başta Adıyaman'da taziyelerde yemek dağıtılmasının yasaklanmasına rağmen bu durumun hala devam ediyor olması can sıkıcı bir durum. Yakın bir süreçte sağlık sistemi bu durumu kaldıramayacak duruma gelecek.

*Bu yoğun iş yükünün altında sağlık emekçilerimiz eziliyorlar yalnız büyük bir özveri göstererek istifa yolunu seçmediler yalnız bu nereye kadar gider bilmiyorum.

*Bugün için arkadaşlarımız bu tempoyu kararlı bir şekilde sürdürdüler ama belki iki gün sonra toplu istifalar görebiliriz. Çünkü adaletsiz bir ek ödeme sistemi var 3 ay ek ödeme ücreti yatırılmasına rağmen aile hekimlerine bu ödenek yatırılmadı ve hastanelerde belli birimler bu ödenekten yararlanabildi.

RUTİN İŞLEMLER YAPILAMIYOR

*Sonrasında ise şuan ki normal ücretlerini bile alamaz hale geldi sağlıkçılar. Çünkü vaka yoğunluğundan dolayı hekimler şu anda rutin işlerini yapamıyorlar.

*Elzem bir durum yoksa hekimler ameliyatlarına dahi giremiyor bu da tabi ki hekimlerimizde ücret kaybına yol açıyor. Corona vaka sayısının yoğunluğundan dolayı hekim sayımız bu vakaları karşılamaya yetmiyor onun içinde mümkün olduğunca hasta sayısına düşürmeye çalışıyorlar.

“OYUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORLAR”

Corona virüsü tedbirlerine vatandaşların hala uymadığını da dikkat çeken Altunbaş, ”Corona salgınından dolayı insanların kurban bayramında duyarlı olmasını beklerdim ancak tedbirsizliklerden dolayı kurban bayramı sonrasındaki vaka sayımız çok arttı. Corona virüsü salgınında çok az bir kesim tedbiri elden bırakmazken geri kalanın ise bu corona virüsün bir oyun olduğunu, böyle bir şeyin olmadığını düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.

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