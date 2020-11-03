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Artçı depremler devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Geçtiğimiz cuma günü Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Son 24 saat içinde en büyüğü 4.2 olan onlarca artçı deprem meydana geldi.

Güncellenme: 09:43, 03/11/2020
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Artçı depremler devam ediyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Uzmanlar, evinde hasar bulunan vatandaşları artçı depremlere karşı uyarıyor. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, 6.9 büyüklüğündeki depremden bir birim küçük olan ana artçının henüz meydana gelmediğini belirterek, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri gerektiğini söyledi.

AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre; 6.9 büyüklüğünde depremde 102 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bin 26 kişi ise yaralandı. Yaralıların, 883'ü taburcu edilirken, 143 kişinin ise tedavisi sürüyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

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