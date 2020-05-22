Bir aydır vaka görülmeyen ilde korkulan oldu! Yetkililer uyardı…

Kentte corona virüsü tedbirlerine büyük oranda uyulurken, salgınla mücadelede kapsamında, Artvinlilerin evde kalmasıyla 30 gündür yeni vaka görülmedi. Vaka sayısı, kentte sıfıra inerken, hastanelerde tedavi gören, ‘Covid-19’ tanısı koyulmuş hastalar da taburcu edildi.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Borçka ilçesinde bugün corona virüsü semptomları gösteren bir vatandaşın hastaneye başvurmasıyla yapılan ‘Covid-19’ testi pozitif çıktı. Hastanın, aile fertlerine yapılan testlerde 3 kişide daha vaka tespit edildi.

Aynı aileden 4 kişi, Artvin Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişinin ayrıca, bölgelerinde temasta bulunduğu kişiler de filasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor.

YETKİLİLERDEN UYARI

Öte yandan, 30 gün sonra yeni vakaların ortaya çıktığı kentte, yetkililer tedbirlere uyulması ve özellikle maske ile sosyal mesafeyi korumaya dikkat etmeleri uyarısında bulunuyor. DHA

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