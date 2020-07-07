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Son dakika: Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın evlere sıçradı!

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde, müstakil olan ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek diğer evlere sıçradı. Artvin'in Yusufeli Kaymakamı, yangında 30 hanenin yandığını açıkladı.

13:29 -
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Yusufeli’nin Dokumacılar köyündeki müstakil ahşap evin çatısında, saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, diğer ahşap evlere sıçradı.

FOTO: DHA

Müstakil evlerini boşaltan köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere söndürülmesi için müdahale etti.

FOTO: DHA

KONTROL ALTINA ALINDI

Artvin’in Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Dokumacılar köyünde çıkan yangında ilk tespitlere göre, ölen ya da yaralananın olmadığını belirtti.

Kaymakam Özdemir, 30 ahşap evin yandığını, alevlerin de kontrol altına alındığını söyledi. (DHA)

Artvin yangın
Son güncelleme: 14:02 07.07.2020
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