Son dakika: Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın evlere sıçradı!

Yusufeli’nin Dokumacılar köyündeki müstakil ahşap evin çatısında, saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, diğer ahşap evlere sıçradı.

Müstakil evlerini boşaltan köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere söndürülmesi için müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Artvin’in Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Dokumacılar köyünde çıkan yangında ilk tespitlere göre, ölen ya da yaralananın olmadığını belirtti.

Kaymakam Özdemir, 30 ahşap evin yandığını, alevlerin de kontrol altına alındığını söyledi. (DHA)