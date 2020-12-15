Asgari ücret ikinci toplantısı bugün! Asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

Bakanlık yetkilileri, işveren ve işçi temsilcilerinin katıldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Bugün yapılacak ikinci toplantı sonrası eğer karar çıkmazsa üçüncü ve dördüncü toplantılar olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak revize etti. Eğer bu orana göre artış yapılırsa, brüt asgari ücret 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

Bu yıl asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net ise 2 bin 324 lira olarak ödeniyor.

7 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ

Türkiye’de yaklaşık 7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Bu yılki görüşmelerin pandemi ve ekonomik sıkıntıların derinden hissedildiği döneme denk gelmesi işverenlerle Türkiye’yi ucuz iş gücü cennetine çevirmeyi hedefleyen hükümetin elini güçlendireceği ifade ediliyor. Ancak bu riski görüp güç birliğine giden işçi sendikaları ekonomik sıkıntıların sorumlusu değil mağduru olduklarını belirterek zam artı mağduriyetin karşılanmasını talep etti. Pazarlık görüşmelerinin ardından asgari ücrete en düşük yüzde 12, olağanüstü bir gelişme olmazsa en yüksek yüzde 18.33 zam yapılabileceği tahmin ediliyor. Yüzde 18.33 zam, asgari ücretin 2 bin 750 liraya çıkması anlamına gelse de genel beklenti yüzde 15 zam ve dolayısıyla 2 bin 673 lira net asgari ücrette yoğunlaşıyor.

‘AİLE FAKTÖRÜ DİKKATE ALINMALI'

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanların ödedikleri verginin adil duruma getirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bu gelir düzeyiyle bir ailenin geçinmesi mümkün müdür? Asgari ücret tespit edilirken aile faktörü mutlaka dikkate alınmalıdır. Asgari ücretli ailenin geliri de, yılın son aylarında gelir vergisindeki artış nedeniyle azalıyor. Asgari ücretliden alınan damga vergisinin anlamı nedir? Ailenin rızkından yapılan kesintilerle geçim şartları daha da ağırlaşıyor. Asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanların ödedikleri vergi adil duruma getirilmelidir. Ücretli çalışanların ocak ayında aldıkları net ücret vergiler nedeniyle azalmasın” diye konuştu. (DHA)

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