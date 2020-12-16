Asgari ücret zam oranı 2021 yılında ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ikinci kez toplandı. Toplantıda TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işveren kesiminin görüşlerini anlattı. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TİSK Genel Sekreteri Koç ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat katıldı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak revize etti. Eğer bu orana göre artış yapılırsa, brüt asgari ücret 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

Bu yıl asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net ise 2 bin 324 lira olarak ödeniyor.

‘DİYALOGA DAYALI TUTUMUMUZ DEVAM EDECEK’

Toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapan TİSK Genel Sekreteri Koç, bu süreçte, iş yerlerinde sağlıklı çalışma koşullarının oluşması, çalışanların gelir kaybı yaşamaması ve istihdamın korunması için gerekli adımları hızla attıklarını vurguladı. Koç, “İnsan sağlığını birinci önceliğimiz yaptık. Zorunlu olarak başvurduğumuz kısa çalışma uygulamasında dahi çalışanlarımızın gelir kaybı olmaması için işverenlerimizi destekledik ve teşvik ettik. Bu yolla, kısa çalışma ödeneklerine ilave ödemeler yapılmasını ve çalışanlarımızın ücretleri kadar geliri alabilmelerini sağladık. Çalışma hayatının tarafları olarak, salgın döneminde, herkesin yararına olacak kararları müzakere ve dayanışmayla almaya özen gösterdik. Bundan sonra da iş birliği ve diyaloga dayalı tutumumuz devam edecek” ifadelerini kullandı.

‘VERGİ VE PRİM YÜKLERİ UYGUN SEVİYELERE ÇEKİLSİN’

Asgari ücretin dönemin koşulları dikkate alınarak belirlenmesinin her zamankinden çok daha büyük önem taşıdığına dikkat çeken Koç, “Olağanüstü şartlar taşıyan bu dönemde asgari ücret desteğinin tüm işletmeleri kapsayacak şekilde ve özellikle toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde artarak devam ettirilmesi hayati nitelikte bulunuyor. Rekabet içerisinde olduğumuz ülkelerin ve OECD ortalamasının oldukça üstünde olan ücret üzerindeki vergi ve prim yüklerinin uygun seviyelere çekilmesi hem çalışanlarımıza hem de işverenlerimize nefes aldıracak bir adım olacaktır. İstihdamı korumak, ilave istihdam sağlamak, yeni yatırım ortamı oluşturmak ve salgınla zor durumda kalan sektörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için dengeli bir asgari ücretin belirlenmesi her zamankinden daha da önemli hale gelmiş bulunuyor” dedi.

Öte yandan komisyon, üçüncü toplantısını yine çevrim içi olarak Türk-İş’in ev sahipliğinde 22 Aralıkta gerçekleştirecek. (DHA)