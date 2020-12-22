Asgari ücret zam oranı bugün belli olacak mı?

Bugün yapılacak toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin zam pazarlığında dikkate alınan önemli hususlardan olan bir işçinin asgari geçim tutarını paylaşması bekleniyor.

TUİK'in bu verileri paylaşması sonrası toplantıda 2021 asgari ücret için ilk rakamlar gündeme gelecek.

Bugün yapılacak toplantıdan da karar çıkmaması üzerine son toplantı bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak ve asgari ücrete yapılacak zam belli olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak revize etti. Eğer bu orana göre artış yapılırsa, brüt asgari ücret 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

Bu yıl asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net ise 2 bin 324 lira olarak ödeniyor.

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