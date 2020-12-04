Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak revize etti. Eğer bu orana göre artış yapılırsa, brüt asgari ücret 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

Bu yıl asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net ise 2 bin 324 lira olarak ödeniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantının 4 Aralık’ta tarihinde yapılacağını açıkladı.

Asgari ücreti, 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda işçi, işveren ve devlet kanadı 5 kişi ile temsil ediliyor.

Görüşmelerde ilk toplantı Bakanlık’ta yapılıyor. İşçi ve işveren taraflarının ev sahipliğinde yapılan iki toplantının ardından dördüncü ve son toplantı yine Bakanlık’ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

REFAH PAYI FAKTÖRÜ

Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.

4 puan refah payı uygulanırsa asgari ücret brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.

5 puan refah payı eklenmesi durumunda ise asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.