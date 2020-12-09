Aşı yapmak zorunlu mu? Yasağın kapsamı genişleyecek mi? Bakan Koca açıkladı

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YENİ KISITLAMA OLACAK MI?

*Geçen hafta başı başlayan tedbirlerle birlikte gelecek hafta sonuçları daha net göreceğimizi düşünüyoruz. Ortalama 2 haftalık zaman diliminde sonuçları görmek mümkün.

*Şu an görünen kısıtlamaların yer yer sonuç verdiğini görüyoruz. Eğer bu anlamda alınması gereken farklı bir tedbir olursa bunu da zaten öneri olarak almış oluruz.

*Şu an yeni bir kısıtlama için erken olduğunu, gelecek hafta bu konuyla ilgili, salgının seyrine göre gerektiğinde yeni öneriler olabilir. Şu an için uygulanan kısıtlamaların erken dönemde de olsa yer yer sonuç verdiğini rahatlıkla söyleyebilirim.

AŞI ZORUNLU OLACAK MI?

*Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok, vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yapmalıyız. Aşı yapılan kişinin HES ve e-nabız uygulamasına aşı olduğu bilgisi işlenecek.

YILBAŞINDA YASAK KAÇ GÜN OLACAK?

*Yılbaşı ile ilgili yılbaşı gecesi dahil olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştı biliyorsunuz. Yılbaşı gecesi de kısıtlama tabi ama kaç gün olacağıyla ilgili olarak salgının seyrini gelecek haftaki sonuçlar belirleyecektir.

CORONA OLUP İYİLEŞENLER AŞI OLACAK MI?

*Hamileler için düşünülmüyor, 18 yaş altı için düşünülmüyor. Ama 18 yaş altı için de Çin’de çalışma devam ediyor. Mayıs veya Haziran ayı veya daha geç olabilir. 18 yaş üstü herkesi aşılayabilirsek gerektiğinde 18 yaş altına da geçilebilir.

*İlk aşılama takviminde 18 yaş altı yok, gebelere aşı yapılması düşünülmüyor. Muhtemelen son 6 ay içinde coronayı geçirenler hariç olacak. Öyle düşünüyoruz.

KAÇ SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ?

*Bu dönemde sağlık çalışanlarımız bildiğiniz gibi çok büyük yük altındalar. Sağlık çalışanlarımızın 1 milyon 100 binin üzerinde. PCR’yi pozitif, enfekte olan 120 bini geçti.

*Özellikle bu dönemde toplam çalışanların yüzde 10’unun geçmiş durumda. Hayatını kaybeden kişilerin sayısı ise bu dönemde 216 kişi oldu. Testi pozitif hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın sayısı 216 oldu. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum.

AŞI ERİŞİM NASIL OLACAK?

* Özellikle bu süreçte vatandaşımızın salgının seyri açısından kitlesel bağışıklamada erken dönemde yoğun aşı yapabilirliğimizin önemli olduğunu düşünüyorum. Erken dönemde yoğun şekilde aşılama yapılabilirse başarıya daha kolay ulaşaileceğimize inanıyoruz. Aralık-Ocak-Şubat aylarında yoğun aşıya erişimi çok önemsiyoruz.

* Erken dönemde aşının teslim edilebilirliği konusunda çok rahat olmadığını gördük. Özellikle birçok ülkenin binlerce, yüzbinlerce açıklamış olduğu sipariş ettiğini söylediğini aşıların teslim sürelerine bakmak lazım.

* Erken dönemde ilk 3 aylık zaman diliminde bu teslimatların yüksek olmadığını görürsünüz. Nisan ayından sonra teslim edilebilecek aşıya ihtiyacımız yok. Çünkü bir veya birkaç aşımızın Nisan ayı sonrasında devreye girebileceğini ümit ediyoruz.

* Aşının özellikle güvenilir ve etkin olmasını hedefliyoruz. Aşılarımızın geleneksel inaktif aşı yöntemi olduğunu biliyoruz. Sinovak aşısı ise çocukluk çağı aşılarımızı da üreten, geliştiren 6 tane farklı aşıyı üreten, aşı geliştirmeyle ilgilenen inaktif aşı üretmede başarısını ortaya koymuş olan bir firma. Şu an adını söylemeyeyim. Aşını geliştirdiğini söyleyen firmaların aşı geçmişinin olmadığını bilelim. Biz öncelikle inaktif aşıyı temin etme çabasında olduk.