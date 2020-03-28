Asıl şimdi tehlikeli oldu! Köye dönüyorlar…

Bursa’nın dağ köyleri Büyükorhan, Orhaneli, Harmancık ve Keles, corona virüsünden kaçmak isteyenlerin uğrak yeri oldu. Bursa’da zamanında köyde iş olmadığı gerekçesiyle ayrılan gençler, virüs çıkınca köylerine dönmeye başladı.

‘DIŞARIDAN GELENLER VAR

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, köylere gelişlerin olduğunu doğrulayarak, “Vatandaşlarımız artık bilinçlendi, sokağa çıkmamaya çalışıyor. Mesafe kuralına uyuyor. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza içinde kolonya, eldiven ve meskenin de olduğu erzak paketleri dağıttık.

Bursa merkezden köylere gelen genç nüfus var bu da doğru. Bizden dışarıya giden yok ancak dışarıdan bize gelen var. Gelecek olanlar anne, baba ve dedelerinin yanına girmeyecekler.” dedi.

228 BİN 65 YAŞ ÜSTÜ VAR

TÜİK’in 2019 yılı verilerine göre, Bursa’da 65 yaş üstü nüfusun ilçelere olan dağılımı dikkat çekti. Buna göre yüzde olarak, Büyükorhan’da 25.4, Gemlik’te 11.1, Gürsu’da 6.0, Harmancık’ta 24.6, İnegöl’de 7.7, İznik 15.0, Karacabey’de 12.9, Keles’te 27.7, Kestel’de 9.4, Mudanya’da 15.1, Mustafakemalpaşa’da 14.6, Nilüfer’de 7.3, Orhaneli’de 21.5, Orhangazi’de 11.3, Osmangazi’de 8.6, ve Yenişehir’de 14.5 oranında 65 yaş nüfusu yaşıyor. Bu da toplamda 228 bin 879 kişi yapıyor.