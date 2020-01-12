Asker eğlencesi faciaya dönüştü!

Olay, Kelahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede askerden gelen bir genç için eğlence düzenlendi. Kapalı alandaki eğlence sırasında Ümit G. tabancayla havaya ateş açtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Tavandan seken kurşun, Ümit G.’nin amcasının eşi Mensure G.’nin göğsüne isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mensure G., Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ardından Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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Akciğerinde ağır hasar oluştuğu belirlenen Mensure G., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Ümit G., İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. DHA