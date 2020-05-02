Asker terhisleri başladı mı? Kasım 2019 celbi ne zaman terhis olacak?

Kasım 2019’da silah altına alınan birçok askerin terhislerinin nisan ortalarında olması gerekiyordu ve salgının etkisinin artması sebebiyle terhisler ertelendi. Şimdi terhislerin ne zaman yeniden başlayacağı merak ediliyor…

TERHİSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MSB tarafından terhis erteleme kararı 15 Nisan’da alınmıştı, bu bilgilerden yola çıkarak 1 aylık sürenin Mayıs’ın 15’inden itibaren başlayacğaı tahmin ediliyor.

ASKERLİK UZADI MI?

Geçtiğmiz haftalarda yapılan toplantının ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şunları söyledi:

*53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.