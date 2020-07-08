Asker uğurlaması hangi illerde yasaklandı? Asker uğurlama töreni cezası ne kadar?

Başta sosyal mesafe olmak üzere gereken tedbirlere uyulmayan ve toplum sağlığı riske atılan asker uğurlamaları birçok ilde valilikler tarafından yasaklandı. Alınan kararlara göre yasak süresince karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince uygulanacak idari para cezası 3 bin 150 lira para cezası kesilebilecek.

HANGİ İLLERDE ASKER UĞURLAMA YASAKLANDI?

Ankara, İstanbul, Malatya, Mersin, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Ağrı ve Bursa Valilikleri asker uğurlama törenlerinin kısıtlandığını duyurdu.

ASKER UĞURLAMA TÖRENİ KURALLARINA UYMAMA CEZASI NE KADAR?

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontrollerin artırılması kararları alınmıştır.” Ancak hangi durumda hangi cezanın uygulancağına dair açıklama yapılmadı.

Avukat Rezan Epözdemir maske takmayanlara idari para cezalarının uygulanacağını söyleyerek, “Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince uygulanacak idari para cezası 3 bin 150 lira olacak. Kendisine uygulanan cezanın hukuka aykırı olduğunu düşünen kişiler bu cezaya itiraz edebilir. Cezanın tebliğ edildiği andan itibaren itiraz süresi 15 gündür ve bu itiraz Sulh Ceza Hakimliklerine yapılır” dedi.

2 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesine göre de ceza kesilebileceğini anlatan Epözemir, “Bu madde,'bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırı davranmayı' düzenlemiş. Buna göre bulaşıcı hastalığa yakalanmış veya bu hastalıktan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamkamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Burada kanun koyucunun suç olarak düzenlediği eylem bireysel karantina tedbirine aykırı davranan faili cezalandırıyor” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde asker uğurlama törenlerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

* Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz.

* Böyle bir yaklaşım olmaz. Asker uğurlama derken, arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Ve bu konularda valimize de söyledim. İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz.

* Böyle bir uğurlama olduğu anda toplayın götürün. Çünkü biz bu insanları kenarda, köşede yürürken, koşarken bulmadık.

* Bunlar bize rabbimizin emanetidir. Genç, virüse karşı bağışıklık anlamına gelmez. Üzüntülü olmak, ihmalkar davranmayı gerektirmez.

* Bizim inancımızda, tedbirsiz tevekkül olmaz. Rehavetin sonu ya hastalık ya da pişmanlıktır. Kontrollü bir şekilde hayatımızı normalleştirirken, tedbirleri elden bırakmayacağız.