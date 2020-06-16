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Asker uğurlamasına gelen kişide corona çıktı!

İzmir'den Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesine asker uğurlamasına gelen bir kişinin corona virüsü testi sonucunun pozitif çıkması sonucu 14 ev tedbir amacıyla karantinaya alındı.

18:30 -
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Asker uğurlamasına gelen kişide corona çıktı!

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine bir yakınının asker uğurlaması için gelen bir kişiye yapılan testler sonucunda corona virüsü teşhisi konuldu.

Durum üzerine çalışma başlatan sağlık ekipleri, şahsın temasta bulunabileceği kişileri belirledi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da Zafer Mahallesi Şehit Alpaslan Yazıcı Caddesi üzerinde bulunan 14 evde ikinci bir değerlendirmeye kadar tedbir amacıyla karantina uygulamasını kararlaştırdı.

GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ

Ekipler, karar üzerine sokakta önlem alarak güvenlik şeridi çekti. Karantina altındaki vatandaşların kontrolleri süreç boyunca sağlık personeli tarafından sağlanacak. Ailelerin ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak. İHA

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