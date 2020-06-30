Asker uğurlarken tüneli kapatanlara ceza yağdı

Kağıthane- Beşiktaş Tüneli’nde dün yaşanan olayda, asker uğurlamak için konvoy oluşturan bir grup araçlarını durdurarak trafiği tıkadı. Araçlarını durdurarak eğlenen, çocuk ve kadınların da dahil olduğu grubun belirlenmesi için polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerden 5 araç sürücüsü belirlendi.

Kameralardan belirlenen sürücülerin her birine, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, ”araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak” maddesi ve ”karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürme” maddelerinden 264 lira para cezası uygulandı.

Görüntüleri inceleyen ekipler araçlarını durduran kişilerin sosyal mesafeyi de korumadığını belirledi. Bu sebeple 5 sürücüye de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince 3 bin 180’er lira idari para cezası uygulandı.

HAPİS CEZASI ALABİLİRLER

Araçlarını durduran sürücüler hakkında, ”ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare” suçu sebebiyle de adli işlem yapıldığı belirtildi. Haklarından 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek 5 kişi Şişli Feriköy Polis Merkezi’ne teslim edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Asker uğurlamada yaşanan olumsuzluklarla ilgili İstanbul Valiliğinden de açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

* Olaya karışan şahısların her birine ayrı ayrı Hıfzıssıhha Kanunu ve Karayolları Trafik Kanun’'na muhalefet nedeniyle idari para cezaları uygulanmış, 3 sürücünün belgesi geçici olarak geri alınmış ve 3 araç trafikten men edilmiştir

* Dün akşam saatlerinde Kağıthane ilçemizde asker uğurlaması bahanesiyle konvoy halinde Kağıthane Tüneli’nde trafiği tehlikeye sokan, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal edenler tespit edilerek, haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır.

* Son günlerde cadde, sokak ve yollarda asker uğurlaması bahanesiyle yapılan taşkınlıklar, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden boyuta ulaşmıştır.

* Toplum sağlığının korunması için ilimizde sosyal mesafe kuralını ihlal edenler hakkında gerekli cezai işlem uygulanmasına hassasiyetle devam edilecektir.