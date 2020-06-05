Askerden dönen gençte corona çıktı! 40 ev karantinada

Kütahya’da vatani görevini tamamlayan O.B., 31 Mayıs’ta sağlıklı bir şekilde memleketi Kayseri’nin Yahyalı ilçesi Yeşilköy Mahallesi´ne geldi.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Aradan geçen süreçte yüksek ateş ve öksürük şikayeti olan O.B., Kayseri Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede O.B.’nin corona testi pozitif çıktı. Genç hastanede tedaviye alındı.

40 EV KARANTİNAYA ALINDI

O.B., İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibine vatani görevini tamamlaması nedeniyle kendisini ziyarete gelenlerin olduğunu söyledi. Bu kapsamda çalışma başlatan filyasyon ekibi, O.B. ile temasa geçenlerin yaşadığı 40 evi karantina altına aldı.

Evde yaşayanlar 14 gün karantina altında tutulacak. Karantina altına alınanların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak. DHA



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