Askeri fabrikalara AKP’li bir yönetici atandı

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre AKP Sakarya Milletvekili adayı İmdat Ersoy MKE'ye bağlı askeri fabrikalar Genel Müdürlüğü'ne atandı. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu üyesi olan Ersoy, kurumda Başkan Vekilliği de yaptı. Ersoy'un sorumluluğundaki fabrikalar arasında, Sakarya'da bulunan ve Katar ortaklığına verilen Tank Palet Fabrikası da var. MKE'ye bağlı Kırıkkale ve Çankırı'da Ağır Silah, Barut, Roket ve Patlayıcılar, Gazi Fişek ve Kapsül Fabrikaları bulunuyor.

MÜFETTİŞ OLARAK BAŞLADI

24 Haziran seçimlerinden AKP'den Sakarya milletvekili aday adayı olan İmdat Ersoy, İlk öğrenimini Almanya'da, orta ve lise tahsilini Akyazı İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Ersoy, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişi olarak çalışma hayatına başladı. Aynı bakanlıkta başmüfettiş, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Ersoy, ABD'de Elektronik Ticaret Hukuku alanında eğitim gördükten sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı. 2011'de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın temsilcisi olarak Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na atanan Ersoy, kurumda 6 yıl süre ile Başkan Vekili ve Kurul Üyesi olarak görev yaptı.

İŞLETİM HAKKI KATAR’A VERİLDİ

Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası, Arifiye İlçesi'nin Hanlıköy Mahallesi'nde 1 milyon 804 bin metrekarelik geniş bir arazi üzerinde yer alıyor. Milli Prodüktivite Merkezi'nin son 10 yılda üç kez “En Verimli İşyeri” olarak tescil ettiği fabrika, dünyada ilk beş arasında. Yerli ve milli üretim yapan Tank Palet Fabrikası'nın iş adamı Ethem Sancak ve Katar ortaklığındaki BMC'ye devredilmesi büyük tartışmalara neden olmuştu.