Askerlik celpleri ve terhisler ne zaman başlayacak? Bedelli askerlik alımları ne zaman?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri kışlalarda corona virüsü sonra atılacak normalleşme adımları hakkında bilgilendirmede bulundu. Türkiye'de corona virüsü pandemisi sonrası askerlik terhis işlemleri ertelenmişti. Terhis zamanı gelen askerler kışlalardan çıkmamış ve yeni gelecek askerlerin celp işlemleri durdurulmuştu. Peki, bedelli askerlik alımları ne zaman olacak? Ertelenen terhis işlemleri ne zaman yapılacak?

BEDELLİ İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, corona virüsü sebebiyle ertelenen bedelli askerlik alımları hakkında da açıklamada bulundu. Akar, 20 Haziran itibariyle bedelli askerlik alımlarının tekrardan başlayacağını açıkladı.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da tekrar başlayacağı bilgisini verdi.

TERHİS İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Corona virüsü sebebiyle terhis zamanı gelen askerlerin işlemleri ertelenmişti. Merakla beklenen terhis tarihinin ne zaman olacağı sorusuna Milli Savunma Bakanı, cevap verdi. Akar, corona virüsü nedeniyle terhis işlemleri ertelenen ve hala kışlada bulunan askerin, 31 Mayıs itibariyle terhis edileceğini söyledi.