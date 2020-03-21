Askerlik işlemleri e-Devlet’ten yapılabilecek

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle: ”Corona virüsüne karşı olası riskleri en aza indirmek, hem sizi hem çalışanlarımızın sağlığını korumak maksadıyla kalabalık ortamlara girmeden askerlik işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Zorunlu olmadığı sürece e-Devlet üzerinden yapabileceğiniz işlemleriniz için askerlik şubelerine müracaat etmemeniz önemle rica olunur.”
E-DEVLET ÜZERİNDEN ŞU İŞLEMLER YAPILACAK:
Askerlik yoklama başvuru
Askerlik hizmet tercihleri
Askerlik erteleme başvuru
Askerlik erteleme iptal başvuru
Askerlik durum belgesi sorgulama
Yedek subay sınıflandırma sonucunu sorgulama ve ASAL sevk başvuru
Yedek astsubay sınıflandırma sonucunu sorgulama ve ASAL sevk başvuru
Er sınıflandırma sonucunu sorgulama ve ASAL sevk başvuru hizmeti
e-Randevu başvuru
İstiklal Madalyası başvuru işlemleri, dövizle askerlik uzaktan eğitimi
Seferberlik hizmetleri kapsamında ise şu işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek:
Kara nakil araçları sefer görev emri sorgulama
Deniz nakil araçları sefer görev emri sorgulama
Hava nakil araçları sefer görev emri sorgulama
İş makineleri sefer görev emri sorgulama
Personel seferberlik tatbikatı/ferdi seferberlik eğitim durumu sorgulama
Personel sefer görev emri sorgulama