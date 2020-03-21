Askerlik işlemleri e-Devlet’ten yapılabilecek

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle: ”Corona virüsüne karşı olası riskleri en aza indirmek, hem sizi hem çalışanlarımızın sağlığını korumak maksadıyla kalabalık ortamlara girmeden askerlik işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Zorunlu olmadığı sürece e-Devlet üzerinden yapabileceğiniz işlemleriniz için askerlik şubelerine müracaat etmemeniz önemle rica olunur.”

E-DEVLET ÜZERİNDEN ŞU İŞLEMLER YAPILACAK:

Askerlik yoklama başvuru

Askerlik hizmet tercihleri

Askerlik erteleme başvuru

Askerlik erteleme iptal başvuru

Askerlik durum belgesi sorgulama

Yedek subay sınıflandırma sonucunu sorgulama ve ASAL sevk başvuru

Yedek astsubay sınıflandırma sonucunu sorgulama ve ASAL sevk başvuru

Er sınıflandırma sonucunu sorgulama ve ASAL sevk başvuru hizmeti

e-Randevu başvuru

İstiklal Madalyası başvuru işlemleri, dövizle askerlik uzaktan eğitimi

Seferberlik hizmetleri kapsamında ise şu işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek:

Kara nakil araçları sefer görev emri sorgulama

Deniz nakil araçları sefer görev emri sorgulama

Hava nakil araçları sefer görev emri sorgulama

İş makineleri sefer görev emri sorgulama

Personel seferberlik tatbikatı/ferdi seferberlik eğitim durumu sorgulama

Personel sefer görev emri sorgulama