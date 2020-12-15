‘Askerlik öncesi atış talimine’ gözaltı

Merkeze bağlı Hatipağatolu köyünde oturan Zeki D., boş bir arazide oğulları Yücel ve Sefer D.yi tüfek, Selim D.’yi de tabanca vererek, atış talimi yaptırdı. Oğlu Selim’den tabancayı alıp kendisi de ateş açan Zeki D., oğullarına yaptırdığı talimin görüntüleri cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadaki hesabından, “Askere gitmeden talim. Şimdiden alışıyorlar” notuyla paylaştı.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Zeki D.’nin evine operasyon düzenledi. Evde yaptığı aramada atış taliminde kullanılan 1 ruhsatlı tabanca ve tabancaya ait 500 meri, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 2 fişek, atış yapılan yerde de 10 av tüfeği fişeği ve 5 tabanca kovanı ele geçirdi. ‘Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet ile Meskun mahalde ateş açmak’ suçundan gözaltına alınan Zeki D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Zeki D.’nin tabanca ruhsatı iptal edilirken, tüfeklerin ruhsatsız olması nedeniyle de 1080 lira idari para cezası uygulandı. (DHA)