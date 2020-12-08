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Askerlik sevk tarihleri ertelendi mi?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecek askerlerin sevk tarihlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.

Güncellenme: 10:19, 08/12/2020
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Askerlik sevk tarihleri ertelendi mi?

MSB tarafından yapılan açıklamada, Kasım celbi ile askere gidecek olan ancak corona virüsü kısıtlamaları sebebiyle 22-24 Aralık 2020 tarihlerine ertelenen sevk tarihlerinin belirlenen tarihlerde yapılacağı belirtildi.

Ayrıca daha önce Aralık ayında sevk tarihi planlanan yükümlülerin sevk işlemlerinin ise 26-28 Ocak 2021 tarihinde yapılacağını duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şu şekilde;

“Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021’e ertelenmiştir. Erteleme sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır. Kasım ayından Aralık’a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet’ten takip edebilecek, duyuru metnine ‘https://asal.msb.gov.tr’ adresinden ulaşabilecektir” (DHA)

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