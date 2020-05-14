Askerlik terhis işlemleri ne zaman? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerlerini öğrenmeyi ve Kasım celbi ile silah atlına alınanlar terhis edilmeyi beklemeye devam ediyor. Ancak merakla bekledikleri tarih geçtiğimiz günlerde belli oldu.

TERHİSLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Corona virüsü salgını nedeniyle bir ay ertelenen terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran'da yeniden başlayacak.