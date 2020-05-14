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Askerlik terhis işlemleri ne zaman? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

TSK, corona virüs salgını nedeniyle terhis işlemlerinin ertelendiğini açıklaması nedeniyle Kasım 2019 celbi ile askere gidenler kışlada kalmaya devam ediyor. Askerlik terhis işlemleri ve askerlik yerleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi. Peki askerlik terhis işlemleri ne zaman? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

09:17 -
Haberler Gündem
Askerlik terhis işlemleri ne zaman? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerlerini öğrenmeyi ve Kasım celbi ile silah atlına alınanlar terhis edilmeyi beklemeye devam ediyor. Ancak merakla bekledikleri tarih geçtiğimiz günlerde belli oldu.

TERHİSLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Corona virüsü salgını nedeniyle bir ay ertelenen terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran'da yeniden başlayacak.

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