Askerlik uzadı mı? Terhisler ertelendi, askere alım durdu!

“Askerlik uzadı mı?” sorusu dün yapılan açıklamayla birlikte yüzbinlerce kişinin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Corona virüsü önlemleri kapsamında şu an askerliğine devam eden askerlerin terhisleri 1 ay ertelendi ve askerlikleri 1 ay uzamış oldu.

ASKERLİK 1 AY UZADI, ALIMLAR VE TERHİS ERTELENDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, corona virüsü salgını nedeniyle 53 bin kişinin Nisan ayında askere alımının ertelendiğini ve Kasım 2019’da askere alınanların ise hizmet süresinin bir ay uzatıldığını açıkladı.

HULUSİ AKAR’DAN AÇIKLAMA

Her vatandaşın temel askerlik eğitimini almasını sağlayan yeni askerlik sisteminin hayata geçirildiğini anımsatan Bakan Akar, şunları söyledi:

Bu kapsamda TSK'nın komuta kademesi ve ilgili personelle değişik çözümler üzerinde kapsamlı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Akar, “Bugün yaptığımız nihai toplantı sonucunda, bugüne kadar TSK bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay süre ile uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir” açıklamasında bulundu.