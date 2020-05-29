Askerlik yerleri açıklandı! Askerlik yeri e devlet sorgulama ekranı ve MSB askerlik yeri bilgileri…

Celp döneminde askere gidecek birçok vatandaş vatani görevlerini yerine getirmek için askerlik yerlerinin açıklanmasını merakla bekliyordu ve askerlik yerleri açıklandı. İşte MSB e-Devlet askerlik yerleri ve celp tarihleri sorgulama sayfası…

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU

Heyecanla askerlik yapacağı yeri öğrenmek isteyen gençler, MSB’nin yaptığı açıklama ile askerlik yerlerini öğrenmeye başladı. E-devlet üzerinden askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz…

E-DEVLET ASKERLİK SORGULAMA LİNKİ

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.