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Askerlik yerleri açıklandı! Askerlik yeri e devlet sorgulama ekranı ve MSB askerlik yeri bilgileri…

Corona virüs nedeniyle ertelenen hem asker alımlarının hem terhis işlemleri gerçekleştirilemiyordu. MSB tarafından askere gideceklerin yerleri açıklandı. Vatani görevini gerçekleştirecek adaylar , askerlik celp yerlerini e Devlet aracılığıyla öğrenebiliyor. İşte askerlik yeri sorgulama ekranı...

20:46 -
Haberler Gündem
Askerlik yerleri açıklandı! Askerlik yeri e devlet sorgulama ekranı ve MSB askerlik yeri bilgileri…

Celp döneminde askere gidecek birçok vatandaş vatani görevlerini yerine getirmek için askerlik yerlerinin açıklanmasını merakla bekliyordu ve askerlik yerleri açıklandı. İşte MSB e-Devlet askerlik yerleri ve celp tarihleri sorgulama sayfası…

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU

Heyecanla askerlik yapacağı yeri öğrenmek isteyen gençler, MSB’nin yaptığı açıklama ile askerlik yerlerini öğrenmeye başladı. E-devlet üzerinden askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz…

E-DEVLET ASKERLİK SORGULAMA LİNKİ

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

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