Askerlik yerleri açıklandı! Askerlik yeri nasıl sorgulanır? e-Devlet 2000/1 tertip celp yerleri…

Askerlik yerlerinin açıklanması heyecan yarattı. e Devlet üzerinden açıklanan 2000/1 Şubat celp dönemi sonuçlarında, bedelli askerlik yerleri de erişime açıldı. Şubat 2020 sınıflandırma döneminde sınıflandırma nitelik listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 20 aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklamasını ve askerlik hizmeti tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahli Kuvvetleri’nin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile sevk tehirleri sona erenler, dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacak. MSB tarafından E-Devlet askerlik yerleri sorgulama sayfasından öğrenilebileceği belirtilmişti. Peki, askerlik yerleri nasıl sorgulanacak?

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet’e giriş yapıldığı takdirde görülebiliyor. MSB bünyesinde belli olacak 2000/1 tertip celp dönemleri e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek. Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları da, Milli Savunma Bakanlığı’nın E-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

CELP NEDİR?

Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür

SEVK TARİHLERİ BELLİ Mİ?

Yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan Ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde, Şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde, Mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edilecekler.

ASKERE GİDECEKLERİN YOL ÜCRETLERİ NEREYE YATACAK?

2020 Şubat celp döneminde askere gidecek yükümlülerin yol ve iaşe ücretleri adlarına açılmış PTT hesaplarına yatacak.